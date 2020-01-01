Печать книг в Москве

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Как это работает?

1. Вы создаете единую онлайн заявку с параметрами книги, которая отправляется в несколько издательств и типографий
2. Исполнители присылают вам свои цены на электронную почту
3. Вы выбираете лучшего исполнителя для печати или издания своей книги

Rubook.ru – онлайн-сервис, который объединяет авторов и издательства

В сервисе представлены книжные издательства и типографии. Автор книги может самостоятельно выбрать подрядчика для печати своей книги из списка или сделать запрос в подходящие по параметрам издательства и типографии.

Для заказчиков:

Вы направляете единую заявку на печать книги и получаете предложения только от тех исполнителей, которые могут выполнить ваш заказ.

 

Печать книг в Москве расчёт в калькуляторе

В нашем калькуляторе вы можете получить предварительный расчёт печати с учётом введённых параметров. Точная стоимость изготовления в разных типографиях зависит от многих параметров. Например, типография имеет определённое оборудование, позволяющее делать небольшие тиражи в твёрдом переплёте по минимальной цене, а другая ориентирована на сверхбольшие тиражи в мягком переплёте. Для того чтобы типографии предложили свою стоимость, введите параметры вашей книги, электронную почту или телефон, и типографии предоставят вам цены, исходя из своих производственных возможностей.


Выбор типографии для печати книги

Даже несмотря на большое количество местных издательств и типографий далеко не все смогут одинаково хорошо выполнить заказ. Для совершения оптимального выбора для начала необходимо собрать всю необходимую информацию.

  1. Определившись с видом обложки и переплета, наведите справки о наличии необходимого оборудования на производстве. Определённые типографии отлично справляются с печатью различных листовок и буклетов, а вот напечатать книгу они не смогут.
  2. Узнайте, какие издательства могут издать книги за свой счёт.  Обычно это крупные типографии с большими тиражами, однако руководство должно быть уверено, что ваша книга будет хорошо продаваться. В обратном же случае расходы за подготовку издания к печати и стоимость самого выпуска тиража придется выплатить самостоятельно.
  3. Делая выбор той или иной компании, внимательно почитайте отзывы клиентов о ней на различных сайтах. Не лишним будет узнать об опыте издательства, количестве выпущенных книг и т.д.


Печать книги на заказ

Печать книг в любом переплёте и любого формата от 1 экземпляра. Примерную стоимость вы можете посчитать в нашем калькуляторе. Для определения точной стоимости печати сделайте запрос в несколько типографий и выберите лучшую.


Как быстро напечатать книгу

Если выпустить тираж нужно как можно быстрее, существует несколько простых, но действенных способов ускорить процесс.

  1. Тщательно и очень внимательно подготовьте к печати макет книги. Сделать это нужно в любом из двух форматов: PDF или DOC. Все страницы будущей книги должны находиться в одном документе. Также страницы в документе должны быть одного  размера.
  2. В случае использования нестандартного шрифта, обязательно приложите его вместе с макетом.
  3. Подготовьте будущий дизайн обложки книги. Сделать это можно самостоятельно в программе Corel Draw или же доверить это дело профессионалу. В любом случае, заранее подготовленный макет дизайна обложки поможет быстрее распечатать книги. 
  4. Совместно с представителем типографии обсудите сроки выполнения заказа. Помните, что от правильного выбора вида печати зависит и скорость работы.
  5. Как можно быстрее согласуйте макеты дизайна и книги с исполнителем и отдавайте заказ в работу.

Помните, что чем лучше будет подготовлен макет книги, тем быстрее удастся её напечатать.

 

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Обзор издательств и книжных типографий в Москве

В этом обзоре проведён ценовой анализ издательств и книжных типографий в Москве, которые могут напечатать или издать книгу. Были запрошены следующие параметры книги:

  • 547 страниц (черно-белые);
  • А5 формат;
  • мягкий и твердый переплёт;
  • 50 или 100 экземпляров.

Так как текст книги был набран в ворде (MS Word) без форматирования, то дополнительно запрошена стоимость верстки, корректуры и дизайна обложки. Книга планировалась как официальное издание с возможной продажей в магазинах, поэтому нужен был номер ISBN.

Запрос цены на издание книги

Для определения списка издательств в Москве был выбран следующий вариант:

в поиске яндекса сделан запрос  «издать книгу» 

Из поиска было взято 2 первые страницы выдачи (включая рекламные объявления).

сводная таблица с ценами

 

В результате получился следующий список:

  • Литрес издательская платформа selfpub.ru
  • Delibri издательство letmeprint.me
  • Август Борг типография augustborg.ru
  • T8 издательские технологии t8print.com
  • Адвансед Солюшенз издательство аov.ru
  • Новый формат типография типография-новый-формат.рф
  • Юстицинформ издательство izdat-knigi.ru
  • Эдитус издательство editus.ru
  • Издание книг.ком izdanieknig.com
  • Триумф издательство triumph.ru
  • Издательство Российского союза писателей izdat.ru
  • Парадиз типография paradiz.ru
  • Перо издательство pero-print.ru
  • ДПК Пресс издательство dpk-press.ru
  • Первый том типография tipografiya-moskva.com
  • Москва издательство books-moscow.ru
  • Авторская книга издательство printmoscow.ru
  • Bookscriptor издательство bookscriptor.ru

Из этого списка исключены 5 организаций:

  • T8 издательские технологии - нет ответа
  • Парадиз типография - нет ответа
  • Москва издательство - тиражи менее 1000 штук не печатают 
  • Bookscriptor издательство - в данный момент не предоставляют услуг печати книг
  • Первый том типография – нет ответа по стоимости печати книг, только стоимость предпечатной подготовки

Запрос просчета стоимости печати книги

Если на сайте типографии или издательства был калькулятор, то просчёт производился в калькуляторе, если нет — то отправлялось письмо по электронной почте или через форму обратной связи. После переписки была получена стоимость изготовления книги и стоимость всех предпечатных услуг по верстке, корректуре, дизайну обложки, ISBN и т. д. Также к каждой типографии после изучения сайта, их услуг и в процессе переписки добавлен небольшой комментарий с дополнительными услугами, которые она оказывает.

Продвижение и реклама книги

Как дополнительная услуга рассматривалось продвижение книги среди потенциальных читателей.

Продажа книги в магазинах

Сделан запрос условий по продаже книг в магазинах, если издательство само будет реализовывать тираж книг.

Отзывы и рейтинг типографий и издательств

Косвенным признаком надежной типографии являются хорошие отзывы не только на сайте, но и на популярных отзовиках. Если типография имеет низкий рейтинг, то это говорит о том, что есть негативные отзывы от клиентов.

Отзывы клиентов, социальная активность, посещаемость сайта

На каждом сайте издательство или типография размещает отзывы своих клиентов, это тоже важно, т.к. можно оценить, сколько клиентов оставило положительный отзыв о работе с типографией. Также анализировалось, есть ли издательство в соцсетях, количество постов, подписчиков. Это всё говорит о социальной активности и о количестве людей, интересующихся их услугами. Ещё одним признаком надёжности является количество посещений сайта издательства, что свидетельствует о доверии поисковых систем и рейтинга сайта в целом.

Срок печати книги

Срок на изготовление книги с момента подписания макета в печать может быть от нескольких дней до нескольких месяцев, т.к. у разных типографий разные производственные возможности и разная текущая загрузка. Срок на печать книги указан в календарных днях.

Издательства и типографии список с ценами:

 

Литрес издательская платформа  selfpub.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт
50 экземпляров 357 руб. X
100 экземпляров 300 руб. X
срок печати 7 дней X
цена указана за 1 экземпляр книги
срок печати указан в календарных днях
 
вёрстка 19 651 руб.
 
продвижение книги: реклама на сайте Литрес и LiveLib от 3800 руб. (1 день показов) до 42500 руб. (7 дней показов + баннер в рассылке)
продажа книг: продажа электронных версий книг
 
литрес отзывы
 
otzovik.com – 3.1     irecommend.ru – 4.5
6 отзывов на сайте, 7570 посетителей сайта в день
 
можно заказать продающую аннотацию для книги — 500 руб.
 

Delibri издательство letmeprint.me

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт*
50 экземпляров 664 руб. 760 руб.
100 экземпляров 562 руб. 643 руб.
срок печати 10-14 дней 10-14 дней
 твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)
 
дизайн обложки 7000 руб.
номер ISBN 7000 руб. (с ББК и УДК)
 
продажа книг: издательство делает анонс предстоящей книги в розничных сетях (Читай-Город, Московский Дом Книги, Библио-Глобус, Республика, Лабиринт, Новый Книжный и т. д.), они делают заказ на отгрузку. Анонс книги сопровождается выдержкой из текста и обложкой
 
delibri отзывы
 
google.ru – 4.0
6 отзывов на сайте, 210 посетителей сайта в день
 
для просчёта стоимости вёрстки и корректуры необходимо предоставить файл с текстом книги.
 

Август Борг типография augustborg.ru

тираж мягкий переплёт* твёрдый переплёт
50 экземпляров 400 руб. 840 руб.
100 экземпляров 356 руб. 600 руб.
срок печати 7 дней 14 дней
 цена на мягкий переплёт указана с ламинацией обложки
 
yandex.ru – 4.3     google.ru – 5.0
нет отзывов на сайте, 17 посетителей сайта в день
 
типография принимает в работу только готовые файлы.
 

Адвансед Солюшенз aov.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт*
50 экземпляров 394 руб. 688 руб.
100 экземпляров 330 руб. 575 руб.
срок печати 7-14 дней 21-30 дней
 твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)
 
вёрстка 20 000 руб.
корректура 33 000 руб.
дизайн обложки 1500-3000 руб.
номер ISBN 3000 руб.
 
16 отзывов на сайте, 280 посетителей сайта в день
 
есть дополнительные услуги по набору текста, сканированию, ретушированию, цветокоррекции и фотосъёмке.
 

Новый формат типография типография-новый-формат.рф

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт
50 экземпляров 381 руб. 1147 руб.
100 экземпляров 287 руб. 969 руб.
срок печати 10 дней 30 дней
 
вёрстка 6560 руб.
корректура 9130 руб.
дизайн обложки бесплатно
номер ISBN 2500 руб.
 
продвижение книги: размещение информации о книге на сайте и в соцсетях
 
новый формат издательство отзывы
 
zoon.ru – 4.6     yandex.ru – 5.0     google.ru – 5.0
23 отзыва на сайте, 280 посетителей сайта в день
 
можно сделать 50% тиража в мягком, 50% в твёрдом переплёте.
 

Юстицинформ издательство izdat-knigi.ru

тираж мягкий переплёт* твёрдый переплёт*
50 экземпляров 664 руб. 760 руб.
100 экземпляров 562 руб. 643 руб.
срок печати 10-14 дней 10-14 дней
 цена на мягкий переплёт указана с ламинацией обложки
 твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)
 
вёрстка 16 400 руб.
корректура 19 200 руб.
дизайн обложки 2500 руб. (5000 руб. - сложная обложка)
номер ISBN 3500 руб.
 
продвижение книги: минимальная сумма для продвижения книги 130 000 руб., дополнительно нужно будет сделать дизайн обложки за 10 000 руб.
продажа книг: можно разместить книгу в магазинах (Московский дом книги, Библиоглобус, Читай город, Озон, Лабиринт, My-shop, Буквоед), при этом нужно заплатить за логистическое сопровождение 6000 руб. за 6 месяцев (товароведы розничных магазинов оставляют за собой право размещать или не размещать книгу у себя на полках: у магазинов есть определённые критерии, они смотрят на тематику книги, известность автора, есть ли рекламная кампания, которая может привлечь потенциальных покупателей и т.п.)
 
yandex.ru – 4.2
6 отзывов на сайте, 58 посетителей сайта в день
 
обработка фотографий, рисунков, таблиц, формул и схем
включение научных изданий в РИНЦ (elibrary.ru).
 

Эдитус издательство editus.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт
50 экземпляров X 779 руб.
100 экземпляров X 595 руб.
срок печати X 11-15 дней
 
вёрстка 11 700 руб.
корректура 29 850 руб.
дизайн обложки 1500-2500 руб.
номер ISBN 2000 руб. (с ББК, УДК и авторским знаком)
 
продвижение книги: анонс книги в социальных сетях
продажа книг: собственный интернет магазин (не более 5 экземпляров книг), подача заявки в магазин Библио-глобус (магазин оставляет за собой право на выбор книги для размещения)
 
эдитус издательство отзывы
 
yandex.ru – 3.4     google.ru – 4.5     flamp.ru – 5.0     facebook.com – 4.6
185 отзывов на сайте, 290 посетителей сайта в день
 
есть платные шаблоны верстки текста (от 549 до 949 руб.) и обложки (от 500 до 5000 руб.)
547 страниц типография может сделать только в твердом переплете.
 

Издание книг.ком (Спорт и культура) izdanieknig.com

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт*
50 экземпляров 486 руб. 553 руб.
100 экземпляров 332 руб. 378 руб.
срок печати X X
 твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)
 
вёрстка 38 360 руб.
корректура 39 182 руб.
дизайн обложки 3000 руб.
номер ISBN 3000 руб.
 
продвижение книги: 12 различных пакетов по продвижению книг стоимостью от 45 000 руб. после издания книги
продажа книг: включение книги в прайс-лист (цену назначает автор) и уведомление оптовых книготорговых сетей. Первоначально принимаются не более 100 экземпляров, оставшиеся книги авторы забирают или оставляют на платное хранение
 
rubrikator.org – 3.0     zoon.ru – 4.4
109 отзывов на сайте, 120 посетителей сайта в день
 
издание книг отзывы
 
есть собственный интернет магазин по продаже книг
можно заказать написание продающей аннотации за 2000 руб.
отзыв для обложки — 5000 руб.
художественный рисунок на обложку от 2500 руб. чёрно-белый, от 3500 руб. цветной
можно рекламировать свою книгу в соцсетях (цены от 10 000 до 250 000 руб.)
 

Триумф издательство triumph.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт
50 экземпляров 771 руб. 1165 руб.
100 экземпляров 562 руб. 780 руб.
срок печати 20 дней 20 дней
 
вёрстка 19 170 руб.
корректура 34 044 руб.
дизайн обложки 3540 руб.
номер ISBN 5000 руб. (с номером ББК и УДК)
 
продажа книг: для автора создаётся отдельный сайт, где он может самостоятельно продавать свои книги
 
издательство трюмф отзывы
 
google.ru – 5.0
22 отзыва на сайте, 1940 посетителей сайта в день
 
есть сервис для определения авторского знака, ББК, УДК, расчёта авторских листов.
 

Издательство Российского союза писателей izdat.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт*
50 экземпляров 442 руб. X
100 экземпляров 443 руб. 603 руб.
срок печати 45-60 дней 45-90 дней
 твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)
 
вёрстка 17 410 руб. (дизайнерская вёрстка 34 820 руб.)
корректура 43 760 руб. (двойная корректура 65 640 руб.)
дизайн обложки 3000 руб. (дизайнерская обложка 7000 руб.)
номер ISBN 1500 руб.
 
продажа книг: издательство может передать 30 экземпляров книги под реализацию в интернет магазин сроком на 1 год
 
yandex.ru – 3.7
нет отзывов на сайте, 50 посетителей сайта в день
 
к стоимости тиража прибавляется 5000 руб. за сопровождение издания книги или 10000 руб., если нужен персональный менеджер
услуги оказываются комплексно, нельзя отдельно заказать верстку, корректуру или дизайн обложки
авторы, зарегистрированные на сайте Стихи.ру или Проза.ру, могут воспользоваться издательской системой и посчитать стоимость книги во вкладке "издание книг"
можно заказать иллюстрации у художника - 3000 руб. за 1 черно-белую иллюстрацию, 5000 руб. за цветную
если есть изображения в книге, то их надо обработать (сделать цветокоррекцию), стоимость 300 руб. за каждое изображение
можно сделать тиснение фольгой, цена 10 000 руб. (за штамп) + 50 руб. за каждый экземпляр книги. (например за 100 книг + 15 000 руб.)
можно перевести книгу в электронный формат (epub, fb2, mobi, pdf) - стоимость 3000 руб., и разместить в интернет магазине Ozon.ru — стоимость 5000 руб.
 

Перо издательство pero-print.ru

тираж мягкий переплёт* твёрдый переплёт
50 экземпляров 1050 руб. 1247 руб.
100 экземпляров 648 руб. 740 руб.
срок печати 10 дней 15 дней
 цена на мягкий переплёт указана с ламинацией обложки
 
вёрстка 24 600 руб.
корректура 21 800 руб.
дизайн обложки 2500 руб. (5000 руб. с художественной иллюстрацией)
номер ISBN бесплатно
 
продвижение книги: в книготорговой сети Читай-Город - размещение книги в 10 магазинах от 40 000 руб. в месяц
продажа книг: книга вносится в каталог издательства, а книжные магазины берут несколько книг на реализацию (в зависимости от заинтересованности и спроса на книгу). Первоначально берётся 15-20 экземпляров, если книги пользуются спросом, то автор отправляет на продажу дополнительные экземпляры
 
издательство перо отзывы
 
yandex.ru – 4.2     google.ru – 5.0     yell.ru – 4.1
58 отзывов на сайте, 514 посетителей сайта в день
 
продажа через ozon.ru – 11 000 руб. (книга продаётся со склада Озон)
размещение электронной версии книги 5000 руб. (автору выплачивается 35% от стоимости с каждого скачивания)
 

ДПК Пресс издательство dpk-press.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт
50 экземпляров 656 руб. 1026 руб.
100 экземпляров 533 руб. 796 руб.
срок печати 7-10 дней 20-25 дней
 
вёрстка и дизайн обложки 35 000 руб.
корректура 37 500 руб.
номер ISBN 3000 руб. (с ББК и УДК)
 
продажа книг: издательство делает анонс предстоящей книги в розничных сетях (Читай-Город, Московский Дом Книги, Библио-Глобус, Республика, Лабиринт, Новый Книжный и т. д.), они делают заказ на отгрузку. Анонс книги сопровождается выдержкой из текста и обложкой
 
дпк пресс отзывы
 
yandex.ru – 5.0     yell.ru – 2.3     zoon.ru – 4.0
нет отзывов на сайте, 76 посетителей сайта в день
 
оказание услуг по изготовлению элитных книг из натуральной кожи.
 

Первый том типография tipografiya-moskva.com

вёрстка 27 350 руб.
корректура 27 630 руб.
дизайн обложки 2000 руб.
номер ISBN 2700 руб.
 
yandex.ru – 5.0
нет отзывов на сайте, 49 посетителей сайта в день
 

Авторская книга издательство printmoscow.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт
50 экземпляров 790 руб. 1136 руб.
100 экземпляров 556 руб. 732 руб.
срок печати 14-17 дней 25-27 дней
 
вёрстка 29 500 руб.
корректура 44 500 руб.
дизайн обложки 7000 руб.
номер ISBN бесплатно
 
продажа книг: в собственном интернет магазине или в книжных магазинах если оптовые организации заинтересуются тематикой и ценой книги
 
reviewscompanies.club – 1.7     yandex.ru – 1.0     zoon.ru – 1.0
нет отзывов на сайте, 100 посетителей сайта в день
 

Сводные таблицы стоимости издания книги:

Стоимость печати книг в мягком переплете (КБС)

 
наименование  50 экз. 100 экз.
Литрес 357 р. 300 р.
Новый Формат 381 р. 287 р.
Адвансед Солюшенз 394 р. 330 р.
Август Борг 400 р. 356 р.
Юстицинформ 408 р. 357 р.
Издательство РСП 442 р. 443 р.
Издание книг.ком 486 р. 332 р.
ДПК Пресс 656 р. 533 р.
Delibri 664 р. 562 р.
Триумф 771 р. 562 р.
Авторская книга 790 р. 556 р.
Перо 1050 р. 648 р.

Стоимость печати книг в твёрдом переплете с шитьём (7Б)

 
наименование  50 экз. 100 экз.
Эдитус 779 р. 595 р.
Август Борг 840 р. 600 р.
ДПК Пресс 1026 р. 796 р.
Авторская книга 1136 р. 732 р.
Новый Формат 1147 р. 969 р.
Триумф 1165 р. 780 р.
Перо 1247 р. 740 р.

Стоимость печати книг в твёрдом переплете (клеевое)

 
наименование  50 экз. 100 экз.
Издание книг.ком 553 р. 378 р.
Адвансед Солюшенз 688 р. 575 р.
Издательство РСП X 603 р.
Delibri 760 р. 643 р.
Юстицинформ 760 р. 643 р.

Общая стоимость подготовки макета (вёрстка, корректура, дизайн обложки, ISBN)

 
наименование  стоимость макета
Новый Формат 18 190 руб.
Юстицинформ 41 600 руб.
Эдитус 45 050 руб.
Перо 48 900 руб.
Адвансед Солюшенз 57 500 руб.
Триумф 61 754 руб.
Издательство РСП 65 670 руб.
ДПК Пресс 75 500 руб.
Авторская книга 81 000 руб.
Издание книг.ком 83 542 руб.

Общая стоимость издания книги в мягком переплёт (подготовка макета и печать)

 
наименование   50 экз.  100 экз.
Новый Формат 37 240 р. 46 890 р.
Юстицинформ 62 000 р. 77 300 р.
Адвансед Солюшенз 77 200 р. 90 500 р.
Издательство РСП 87 770 р. 109 970 р.
Триумф 100 304 р. 117 954 р.
Перо 101 400 р. 113 700 р.
Издание книг.ком 107 842 р. 116 742 р.
ДПК Пресс 108 300 р. 128 800 р.
Авторская книга 120 500 р. 136 600 р.

Общая стоимость издания книги в твёрдом переплёт (подготовка макета и печать)

 
наименование   50 экз.  100 экз.
Новый Формат 75 540 р. 115 090 р.
Юстицинформ 79 600 р.* 105 900 р.*
Эдитус 84 000 р. 104 550 р.
Адвансед Солюшенз 91 900 р.* 115 000 р.*
Издание книг.ком 111 192 р.* 121 342 р.*
Перо 111 250 р. 122 900 р.
Издательство РСП Х 125 970 р.*
Триумф 120 004 р. 139 754 р.
ДПК Пресс 126 800 р. 155 100 р.
Авторская книга 137 800 р. 154 200 р.
 * твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока
 

Для просчёта стоимости своей книги перейдите по ссылке издать книгу стоимость

Издательства на карте в Москве

Список книжных издательств и типографий в Москве

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Типография Буки Веди специализируется на печати многостраничной продукции. 5 офсетных машин, высокопроизводительное постпечатное оборудование. Делаем любые виды переплетов. Отдел допечатной подготовки(верстка, дизайн, корректура). Цех эксклюзивной продукции - книги в коже, футляры. Рекламная полиграфия в любых объемах.
Новый Формат издательство
Москва, ул. 1-я Стекольная, 7 корпус 2 8 (499) 348-27-07 типография-новый-формат.рф
Издательство Новый Формат оказывает полный комплекс услуг изданию книг - от вёрстки макета до печати тиража книг. Можно выбрать нужные услуги самостоятельно или довериться сотрудникам издательства. Издательство предложит варианты как сделать печать книги дешевле не теряя в качестве. Услуги: верстка текста, корректура и редактура, бесплатный дизайн обложки, печать книг, мягкий и твердый переплет, издательский пакет.
Юстицинформ издательство
Москва, ул. Лобачевского, 94, офис 7 8 (495) 297-00-20 izdat-knigi.ru
С чего начать автору, если он решил издать свою книгу? Первая книга — это часто становиться отправной точкой для творческого роста писателя или поэта. Поэтому очень важно правильно издать свою первую книгу с соблюдением всех норм и правил принятых в издательском деле. Выпущенное издание должно быть самого высокого качества полиграфического исполнения и полностью отражать авторский замысел.
Авторская книга издательство
Москва, ул. Аргуновская, 2, корпус 1 8 (495) 782-69-82 printmoscow.ru
Наше издательство приглашает всех авторов, которые только начали писать свою книгу, и тех, кто имеет большой опыт в издании книг. Если вы хотите издать книгу недорого и ищете типографию, где это можно сделать, то такое понятие как дешево, у нас не существует, т. к. наша типография печатает только качественные книги, а качественная печать и переплёт - это главная составляющая производства книг и "дешево" быть не может.

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