Обзор издательств и книжных типографий в Москве

В этом обзоре проведён ценовой анализ издательств и книжных типографий в Москве, которые могут напечатать или издать книгу. Были запрошены следующие параметры книги:

547 страниц (черно-белые);

А5 формат;

мягкий и твердый переплёт;

50 или 100 экземпляров.

Так как текст книги был набран в ворде (MS Word) без форматирования, то дополнительно запрошена стоимость верстки, корректуры и дизайна обложки. Книга планировалась как официальное издание с возможной продажей в магазинах, поэтому нужен был номер ISBN.

Запрос цены на издание книги

Для определения списка издательств в Москве был выбран следующий вариант:

в поиске яндекса сделан запрос «издать книгу»

Из поиска было взято 2 первые страницы выдачи (включая рекламные объявления).

В результате получился следующий список:

Литрес издательская платформа selfpub.ru

Delibri издательство letmeprint.me

Август Борг типография augustborg.ru

T8 издательские технологии t8print.com

Адвансед Солюшенз издательство аov.ru

Новый формат типография типография-новый-формат.рф

Юстицинформ издательство izdat-knigi.ru

Эдитус издательство editus.ru

Издание книг.ком izdanieknig.com

Триумф издательство triumph.ru

Издательство Российского союза писателей izdat.ru

Парадиз типография paradiz.ru

Перо издательство pero-print.ru

ДПК Пресс издательство dpk-press.ru

Первый том типография tipografiya-moskva.com

Москва издательство books-moscow.ru

Авторская книга издательство printmoscow.ru

Bookscriptor издательство bookscriptor.ru

Из этого списка исключены 5 организаций:

T8 издательские технологии - нет ответа

Парадиз типография - нет ответа

Москва издательство - тиражи менее 1000 штук не печатают

Bookscriptor издательство - в данный момент не предоставляют услуг печати книг

Первый том типография – нет ответа по стоимости печати книг, только стоимость предпечатной подготовки

Запрос просчета стоимости печати книги

Если на сайте типографии или издательства был калькулятор, то просчёт производился в калькуляторе, если нет — то отправлялось письмо по электронной почте или через форму обратной связи. После переписки была получена стоимость изготовления книги и стоимость всех предпечатных услуг по верстке, корректуре, дизайну обложки, ISBN и т. д. Также к каждой типографии после изучения сайта, их услуг и в процессе переписки добавлен небольшой комментарий с дополнительными услугами, которые она оказывает.

Продвижение и реклама книги

Как дополнительная услуга рассматривалось продвижение книги среди потенциальных читателей.

Продажа книги в магазинах

Сделан запрос условий по продаже книг в магазинах, если издательство само будет реализовывать тираж книг.

Отзывы и рейтинг типографий и издательств

Косвенным признаком надежной типографии являются хорошие отзывы не только на сайте, но и на популярных отзовиках. Если типография имеет низкий рейтинг, то это говорит о том, что есть негативные отзывы от клиентов.

Отзывы клиентов, социальная активность, посещаемость сайта

На каждом сайте издательство или типография размещает отзывы своих клиентов, это тоже важно, т.к. можно оценить, сколько клиентов оставило положительный отзыв о работе с типографией. Также анализировалось, есть ли издательство в соцсетях, количество постов, подписчиков. Это всё говорит о социальной активности и о количестве людей, интересующихся их услугами. Ещё одним признаком надёжности является количество посещений сайта издательства, что свидетельствует о доверии поисковых систем и рейтинга сайта в целом.

Срок печати книги

Срок на изготовление книги с момента подписания макета в печать может быть от нескольких дней до нескольких месяцев, т.к. у разных типографий разные производственные возможности и разная текущая загрузка. Срок на печать книги указан в календарных днях.

Издательства и типографии список с ценами:

Литрес издательская платформа selfpub.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт 50 экземпляров 357 руб. X 100 экземпляров 300 руб. X срок печати 7 дней X

•

•

вёрстка 19 651 руб.

•

•

•

Delibri издательство letmeprint.me

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт* 50 экземпляров 664 руб. 760 руб. 100 экземпляров 562 руб. 643 руб. срок печати 10-14 дней 10-14 дней

•

твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)

дизайн обложки 7000 руб. номер ISBN 7000 руб. (с ББК и УДК)

•

•

Август Борг типография augustborg.ru

тираж мягкий переплёт* твёрдый переплёт 50 экземпляров 400 руб. 840 руб. 100 экземпляров 356 руб. 600 руб. срок печати 7 дней 14 дней

•

цена на мягкий переплёт указана с ламинацией обложки

•

Адвансед Солюшенз aov.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт* 50 экземпляров 394 руб. 688 руб. 100 экземпляров 330 руб. 575 руб. срок печати 7-14 дней 21-30 дней

•

твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)

вёрстка 20 000 руб. корректура 33 000 руб. дизайн обложки 1500-3000 руб. номер ISBN 3000 руб.

•

Новый формат типография типография-новый-формат.рф

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт 50 экземпляров 381 руб. 1147 руб. 100 экземпляров 287 руб. 969 руб. срок печати 10 дней 30 дней

вёрстка 6560 руб. корректура 9130 руб. дизайн обложки бесплатно номер ISBN 2500 руб.

•

•

Юстицинформ издательство izdat-knigi.ru

тираж мягкий переплёт* твёрдый переплёт* 50 экземпляров 664 руб. 760 руб. 100 экземпляров 562 руб. 643 руб. срок печати 10-14 дней 10-14 дней

•

цена на мягкий переплёт указана с ламинацией обложки

•

твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)

вёрстка 16 400 руб. корректура 19 200 руб. дизайн обложки 2500 руб. (5000 руб. - сложная обложка) номер ISBN 3500 руб.

•

•

•

•

Эдитус издательство editus.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт 50 экземпляров X 779 руб. 100 экземпляров X 595 руб. срок печати X 11-15 дней

вёрстка 11 700 руб. корректура 29 850 руб. дизайн обложки 1500-2500 руб. номер ISBN 2000 руб. (с ББК, УДК и авторским знаком)

•

•

•

•

Издание книг.ком (Спорт и культура) izdanieknig.com

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт* 50 экземпляров 486 руб. 553 руб. 100 экземпляров 332 руб. 378 руб. срок печати X X

•

твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)

вёрстка 38 360 руб. корректура 39 182 руб. дизайн обложки 3000 руб. номер ISBN 3000 руб.

•

•

•

•

•

•

•

Триумф издательство triumph.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт 50 экземпляров 771 руб. 1165 руб. 100 экземпляров 562 руб. 780 руб. срок печати 20 дней 20 дней

вёрстка 19 170 руб. корректура 34 044 руб. дизайн обложки 3540 руб. номер ISBN 5000 руб. (с номером ББК и УДК)

•

•

Издательство Российского союза писателей izdat.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт* 50 экземпляров 442 руб. X 100 экземпляров 443 руб. 603 руб. срок печати 45-60 дней 45-90 дней

•

твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока нитками (клеевое скрепление с твёрдой обложкой)

вёрстка 17 410 руб. (дизайнерская вёрстка 34 820 руб.) корректура 43 760 руб. (двойная корректура 65 640 руб.) дизайн обложки 3000 руб. (дизайнерская обложка 7000 руб.) номер ISBN 1500 руб.

•

•

•

•

•

•

•

•

Перо издательство pero-print.ru

тираж мягкий переплёт* твёрдый переплёт 50 экземпляров 1050 руб. 1247 руб. 100 экземпляров 648 руб. 740 руб. срок печати 10 дней 15 дней

•

цена на мягкий переплёт указана с ламинацией обложки

вёрстка 24 600 руб. корректура 21 800 руб. дизайн обложки 2500 руб. (5000 руб. с художественной иллюстрацией) номер ISBN бесплатно

•

•

•

•

ДПК Пресс издательство dpk-press.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт 50 экземпляров 656 руб. 1026 руб. 100 экземпляров 533 руб. 796 руб. срок печати 7-10 дней 20-25 дней

вёрстка и дизайн обложки 35 000 руб. корректура 37 500 руб. номер ISBN 3000 руб. (с ББК и УДК)

•

•

Первый том типография tipografiya-moskva.com

вёрстка 27 350 руб. корректура 27 630 руб. дизайн обложки 2000 руб. номер ISBN 2700 руб.

Авторская книга издательство printmoscow.ru

тираж мягкий переплёт твёрдый переплёт 50 экземпляров 790 руб. 1136 руб. 100 экземпляров 556 руб. 732 руб. срок печати 14-17 дней 25-27 дней

вёрстка 29 500 руб. корректура 44 500 руб. дизайн обложки 7000 руб. номер ISBN бесплатно

•

Сводные таблицы стоимости издания книги:

Стоимость печати книг в мягком переплете (КБС)

наименование 50 экз. 100 экз. Литрес 357 р. 300 р. Новый Формат 381 р. 287 р. Адвансед Солюшенз 394 р. 330 р. Август Борг 400 р. 356 р. Юстицинформ 408 р. 357 р. Издательство РСП 442 р. 443 р. Издание книг.ком 486 р. 332 р. ДПК Пресс 656 р. 533 р. Delibri 664 р. 562 р. Триумф 771 р. 562 р. Авторская книга 790 р. 556 р. Перо 1050 р. 648 р.

Стоимость печати книг в твёрдом переплете с шитьём (7Б)

наименование 50 экз. 100 экз. Эдитус 779 р. 595 р. Август Борг 840 р. 600 р. ДПК Пресс 1026 р. 796 р. Авторская книга 1136 р. 732 р. Новый Формат 1147 р. 969 р. Триумф 1165 р. 780 р. Перо 1247 р. 740 р.

Стоимость печати книг в твёрдом переплете (клеевое)

наименование 50 экз. 100 экз. Издание книг.ком 553 р. 378 р. Адвансед Солюшенз 688 р. 575 р. Издательство РСП X 603 р. Delibri 760 р. 643 р. Юстицинформ 760 р. 643 р.

Общая стоимость подготовки макета (вёрстка, корректура, дизайн обложки, ISBN)

наименование стоимость макета Новый Формат 18 190 руб. Юстицинформ 41 600 руб. Эдитус 45 050 руб. Перо 48 900 руб. Адвансед Солюшенз 57 500 руб. Триумф 61 754 руб. Издательство РСП 65 670 руб. ДПК Пресс 75 500 руб. Авторская книга 81 000 руб. Издание книг.ком 83 542 руб.

Общая стоимость издания книги в мягком переплёт (подготовка макета и печать)

наименование 50 экз. 100 экз. Новый Формат 37 240 р. 46 890 р. Юстицинформ 62 000 р. 77 300 р. Адвансед Солюшенз 77 200 р. 90 500 р. Издательство РСП 87 770 р. 109 970 р. Триумф 100 304 р. 117 954 р. Перо 101 400 р. 113 700 р. Издание книг.ком 107 842 р. 116 742 р. ДПК Пресс 108 300 р. 128 800 р. Авторская книга 120 500 р. 136 600 р.

Общая стоимость издания книги в твёрдом переплёт (подготовка макета и печать)

наименование 50 экз. 100 экз. Новый Формат 75 540 р. 115 090 р. Юстицинформ 79 600 р.* 105 900 р.* Эдитус 84 000 р. 104 550 р. Адвансед Солюшенз 91 900 р.* 115 000 р.* Издание книг.ком 111 192 р.* 121 342 р.* Перо 111 250 р. 122 900 р. Издательство РСП Х 125 970 р.* Триумф 120 004 р. 139 754 р. ДПК Пресс 126 800 р. 155 100 р. Авторская книга 137 800 р. 154 200 р.

* твердый переплёт изготавливается без шитья книжного блока

цена указана за 1 экземпляр книгисрок печати указан в календарных дняхреклама на сайте Литрес и LiveLib от 3800 руб. (1 день показов) до 42500 руб. (7 дней показов + баннер в рассылке)продажа электронных версий книгotzovik.com –irecommend.ru –на сайте,сайта в деньможно заказать продающую аннотацию для книги — 500 руб.издательство делает анонс предстоящей книги в розничных сетях (Читай-Город, Московский Дом Книги, Библио-Глобус, Республика, Лабиринт, Новый Книжный и т. д.), они делают заказ на отгрузку. Анонс книги сопровождается выдержкой из текста и обложкойgoogle.ru –на сайте,сайта в деньдля просчёта стоимости вёрстки и корректуры необходимо предоставить файл с текстом книги.yandex.ru –google.ru –на сайте,сайта в деньтипография принимает в работу только готовые файлы.на сайте,сайта в деньесть дополнительные услуги по набору текста, сканированию, ретушированию, цветокоррекции и фотосъёмке.размещение информации о книге на сайте и в соцсетяхzoon.ru –yandex.ru –google.ru –на сайте,сайта в деньможно сделать 50% тиража в мягком, 50% в твёрдом переплёте.минимальная сумма для продвижения книги 130 000 руб., дополнительно нужно будет сделать дизайн обложки за 10 000 руб.можно разместить книгу в магазинах (Московский дом книги, Библиоглобус, Читай город, Озон, Лабиринт, My-shop, Буквоед), при этом нужно заплатить за логистическое сопровождение 6000 руб. за 6 месяцев (товароведы розничных магазинов оставляют за собой право размещать или не размещать книгу у себя на полках: у магазинов есть определённые критерии, они смотрят на тематику книги, известность автора, есть ли рекламная кампания, которая может привлечь потенциальных покупателей и т.п.)yandex.ru –на сайте,сайта в деньобработка фотографий, рисунков, таблиц, формул и схемвключение научных изданий в РИНЦ (elibrary.ru).анонс книги в социальных сетяхсобственный интернет магазин (не более 5 экземпляров книг), подача заявки в магазин Библио-глобус (магазин оставляет за собой право на выбор книги для размещения)yandex.ru –google.ru –flamp.ru –facebook.com –на сайте,сайта в деньесть платные шаблоны верстки текста (от 549 до 949 руб.) и обложки (от 500 до 5000 руб.)547 страниц типография может сделать только в твердом переплете.12 различных пакетов по продвижению книг стоимостью от 45 000 руб. после издания книгивключение книги в прайс-лист (цену назначает автор) и уведомление оптовых книготорговых сетей. Первоначально принимаются не более 100 экземпляров, оставшиеся книги авторы забирают или оставляют на платное хранениеrubrikator.org –zoon.ru –на сайте,сайта в деньесть собственный интернет магазин по продаже книгможно заказать написание продающей аннотации за 2000 руб.отзыв для обложки — 5000 руб.художественный рисунок на обложку от 2500 руб. чёрно-белый, от 3500 руб. цветнойможно рекламировать свою книгу в соцсетях (цены от 10 000 до 250 000 руб.)для автора создаётся отдельный сайт, где он может самостоятельно продавать свои книгиgoogle.ru –на сайте,сайта в деньесть сервис для определения авторского знака, ББК, УДК, расчёта авторских листов.издательство может передать 30 экземпляров книги под реализацию в интернет магазин сроком на 1 годyandex.ru –на сайте,сайта в деньк стоимости тиража прибавляется 5000 руб. за сопровождение издания книги или 10000 руб., если нужен персональный менеджеруслуги оказываются комплексно, нельзя отдельно заказать верстку, корректуру или дизайн обложкиавторы, зарегистрированные на сайте Стихи.ру или Проза.ру, могут воспользоваться издательской системой и посчитать стоимость книги во вкладке "издание книг"можно заказать иллюстрации у художника - 3000 руб. за 1 черно-белую иллюстрацию, 5000 руб. за цветнуюесли есть изображения в книге, то их надо обработать (сделать цветокоррекцию), стоимость 300 руб. за каждое изображениеможно сделать тиснение фольгой, цена 10 000 руб. (за штамп) + 50 руб. за каждый экземпляр книги. (например за 100 книг + 15 000 руб.)можно перевести книгу в электронный формат (epub, fb2, mobi, pdf) - стоимость 3000 руб., и разместить в интернет магазине Ozon.ru — стоимость 5000 руб.в книготорговой сети Читай-Город - размещение книги в 10 магазинах от 40 000 руб. в месяцкнига вносится в каталог издательства, а книжные магазины берут несколько книг на реализацию (в зависимости от заинтересованности и спроса на книгу). Первоначально берётся 15-20 экземпляров, если книги пользуются спросом, то автор отправляет на продажу дополнительные экземплярыyandex.ru –google.ru –yell.ru –на сайте,сайта в деньпродажа через ozon.ru – 11 000 руб. (книга продаётся со склада Озон)размещение электронной версии книги 5000 руб. (автору выплачивается 35% от стоимости с каждого скачивания)издательство делает анонс предстоящей книги в розничных сетях (Читай-Город, Московский Дом Книги, Библио-Глобус, Республика, Лабиринт, Новый Книжный и т. д.), они делают заказ на отгрузку. Анонс книги сопровождается выдержкой из текста и обложкойyandex.ru –yell.ru –zoon.ru –на сайте,сайта в деньоказание услуг по изготовлению элитных книг из натуральной кожи.yandex.ru –на сайте,сайта в деньв собственном интернет магазине или в книжных магазинах если оптовые организации заинтересуются тематикой и ценой книгиreviewscompanies.club –yandex.ru –zoon.ru –на сайте,сайта в день

Для просчёта стоимости своей книги перейдите по ссылке издать книгу стоимость