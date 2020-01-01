Издать и напечатать книгу в России

Как это работает?

1. Вы создаете единую онлайн заявку с параметрами книги, которая отправляется в несколько издательств и типографий 2. Исполнители присылают вам свои цены на электронную почту 3. Вы выбираете лучшего исполнителя для печати или издания своей книги

Rubook.ru – онлайн-сервис, который объединяет авторов и издательства. В сервисе представлены книжные издательства и типографии. Автор книги может самостоятельно выбрать подрядчика для печати своей книги из списка или сделать запрос в подходящие по параметрам издательства и типографии. Для заказчиков: Вы направляете единую заявку на печать книги и получаете предложения только от тех исполнителей, которые могут выполнить ваш заказ.

Список книжных издательств и типографий в России

Парето-Принт издательско-полиграфический комплекс Россия, Тверская обл., пром.зона Боровлёво - 1, комплекс № 3 "А" тел.: 8 (4822) 62-00-17 pareto-print.ru Типография Парето-Принт – выпускает высококачественную книжную продукцию различных форматов, в твердом переплете, с бесшвейным клеевым скреплением и разнообразной отделкой обложки, а также альбомного (горизонтального) формата и нестандартного размера. Нашим основным профилем является печать с высококачественной офсетной печатью и великолепным переплетом. Ульяновский дом печати типография Россия, Ульяновск, Гончарова, 14 тел.: 8 (8422) 41-12-12 uldp.ru Первая Образцовая типография - одно из крупнейших полиграфических предприятий России, которое способно качественно напечатать заказ на производство книжной продукции любой сложности и любого тиража, т.к. мы имеем: современное печатное и переплётное оборудование для изготовления: офсетные печатные машины, позволяющие изготавливать продукцию различного формата; самое современное оборудование для допечатных процессов; оборудование для отделочных процессов переплетных крышек. Можайский полиграфический комбинат типография Россия, Можайск, Мира, 93 тел.: 8 (495) 748-04-68 oaompk.ru Можайский полиграфический комбинат - одно из крупнейших полиграфических предприятий, построенных при советской власти. Комбинат создавался для печати литературы и, в первую очередь политической, на иностранных языках. Идел-Пресс полиграфическо-издательский комплекс Россия, Казань, Декабристов, 2 тел.: 8 (843) 519-45-17 idel-press.ru Типография Идел-Пресс предоставляет широкий спектр полиграфических услуг высокого качества по разумным ценам. У нас Вы можете заказать различную печатную продукцию – книги, периодические издания (журналы и газеты), брошюры, буклеты, каталоги товаров и услуг, годовые отчеты и рекламную полиграфию, а также фирменные бланки, конверты, папки, ежедневники, блокноты и многое другое. Вятка дом печати Россия, Киров, Московская, 122 тел.: 8 (8332) 62-28-64 gipp.kirov.ru Дом печати Вятка - современное полиграфическое предприятие с большим опытом работы более 30-лет, оказывает услуги по печати различной полиграфической продукции: газеты, брошюры, журналы, а также различной этикеточной и полноцветной изобразительной продукции офсетным способом печати, с возможностью отделки продукции ламинацией, уф-лакированием, тиснением и вырубкой.

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Сколько стоит напечатать книгу?

Стоимость зависит от следующих параметров:

Печать книги цена

1. От количества и цветности страниц. Если страницы чёрно-белые, то дешевле, если есть цветные страницы (например изображения или фотографии) – дороже. Самый дорогой вариант – все страницы цветные.

2. От тиража: при малом тираже получится самая высокая цена за 1 экземпляр (1-30 экземпляров), при среднем тираже цена уменьшается (50-500), при большом тираже – самая минимальная цена (тираж 500 и более экземпляров.).

3. От формата: стандартные форматы дешевле (А4, А5, А6), а нестандартные, например квадратные, – дороже. Чем больше формат, тем дороже, т.е. книга А4 формата будет примерно в 2 раза дороже, чем А5.

4. От переплёта:

- Твердый классический переплёт 7Б самый дорогой, он предполагает шитьё нитками книжного блока, цветную твёрдую обложку с ламинацией или обложку из бумвинила с тиснением фольгой.

- Твёрдый клеевой переплёт. Он делается аналогично, только вместо шитья нитками книжный блок проклеивается клеем. Он дешевле, но книга полностью не раскрывается на 180 градусов.

- Интегральный переплёт. Делается как классический твёрдый, но обложка делается из плотного картона, она тоньше и получается более лёгкой. Такие книги дешевле твердого переплёта только на очень больших тиражах – от 3000 экземпляров.

Печать книг в мягком переплёте

- Мягкий переплёт (КБС). Блок с листами проклеивается на термоклей и склеивается с обложкой. Это самый дешёвый вариант для переплёта от 100 страниц. Для более прочного скрепления используется потетрадное шитьё нитками книжного блока.

- Мягкий переплёт с клапанами. Мягкая обложка загнута внутрь.

- Мягкий переплёт (PUR клей). Такой переплёт дороже, чем мягкий термоклеевой, и используется в основном для книг или журналов, где страницы напечатаны на мелованной бумаге.

- Скрепление на скобу. Самый простой и дешёвый переплёт. Используется для небольших по объёму книг или сборников до 100 страниц.

- Скрепление на металлическую пружину. Можно делать и с твердой картонной обложкой, и с мягкой обложкой. Используется для каталогов или справочников. Цена будет примерно между твердым и мягким переплётом.

5. От дополнительной отделки:

Ламинация обложки. Покрытие обложки тонкой матовой или глянцевой плёнкой.

Тиснение фольгой. Может использоваться различная по цвету фольга для тиснения названия или орнамента.

Уф-лакировка. Сплошная матовая или глянцевая УФ-лакировка обложки используется обычно в журналах. Выборочной УФ-лакировкой можно выделить текст на обложке или какие-нибудь графические элементы.

Цветной форзац при твердом переплёте. Обычно печатают орнамент или какое-то изображение.

Лента ляссе используется в твёрдом переплёте, чтобы сделать закладку.

Золочение обреза книги используется в подарочных или эксклюзивных изданиях.

Использование дизайнерской бумаги с текстурой лён, сатин и т.д. подчёркивает индивидуальность обложки.

Футляр. Используется для юбилейных книг или в подарочном исполнении. Делается в соответствии со стилистикой и дизайн-макетом.

Суперобложка. Обложка поверх твёрдого переплёта книги. Используется как элемент внешнего оформления и защиты основной обложки.

Сколько стоит издать книгу?

К стоимости непосредственного изготовления книги в типографии добавляется стоимость подготовки макета:

Издать книгу цена

Набор текста. Если текст написан от руки, то необходим набор текста в текстовом редакторе. Например, для этого можно использовать MS Word или более профессиональный Adobe Indesign.

Работа с графикой. Если в макете помимо текста присутствуют изображения, графики, диаграммы или формулы, то их также необходимо подготовить к печати.

Верстка текста книги. Оформление страниц, в котором учитываются формат, поля, заголовки, абзацы, содержание, титульная страница. Также при необходимости делается дополнительное оформление: сноски, буквицы, колонтитулы и т.д.

Корректура текста. Исправление грамматических и орфографических ошибок, не изменяя самого содержания текста.

Редакторская правка текста. Работа с текстом с учётом стилистики, правильности изложения и вида текста (проза, стихи, научная или учебная литература).

Издательский пакет. Для официального издания книги необходимо присвоить номер ISBN, отправить 16 обязательных экземпляров в книжную палату. При необходимости присваивается авторский знак, номера ББК и УДК.

Электронная книга. Для издания книги в электронном формате FB2, EPUB или MOBI файл переводится в соответствующий формат и передаётся заказчику для дальнейшего размещения в книжных интернет-магазинах.

Дополнительные услуги

Доставка тиража. Стоимость доставки до заказчика зависит от общего веса и условий доставки.

Реализация. Распространение и размещение книги в сети книжных магазинов (Озон, Читай Город, Лабиринт и т. д.).

Продвижение и реклама. Проведение мероприятий по популяризации автора и поиск способов рекламы книги среди потенциальных читателей.

Печать книг малым тиражом

Чтобы напечатать книгу малым тиражом, необходимо учитывать следующее:

1. В разных типографиях малый тираж определяется оборудованием, на котором производится печать. Некоторые типографии могут печатать книги по требованию (Print-on-demand) от 1 экземпляра, а в других типографиях минимальный тираж может составлять 1000 экземпляров.

2. Чем меньше тираж, тем больше будет стоимость за 1 экземпляр.

3. Для просчёта стоимости изготовления вашей книги укажите нужное вам количество и вы получите стоимость только от тех типографий, которые могут взять в производство необходимый вам тираж.

Печать книги калькулятор расчёт

В нашем калькуляторе вы можете получить предварительный расчёт печати с учётом введённых параметров. Точная стоимость изготовления в разных типографиях зависит от многих параметров. Например, типография имеет определённое оборудование, позволяющее делать небольшие тиражи в твёрдом переплёте по минимальной цене, а другая ориентирована на сверхбольшие тиражи в мягком переплёте. Для того чтобы типографии предложили свою стоимость, введите параметры вашей книги, электронную почту или телефон, и типографии предоставят вам цены, исходя из своих производственных возможностей.

Офсетная печать книг

Для печати офсетным способом используется полиграфическое оборудование с печатными формами. Так как стоимость печатных форм распределяется на весь тираж, то окончательная стоимость сильно зависит от тиража. Для офсетной печати книг желательно выбирать тираж не менее 1000 экземпляров, тогда себестоимость изготовления будет оптимальной. Для малых или средних тиражей рекомендуется использовать цифровую, ризографическую или промышленную струйную печать.

Цифровая печать книг

Черно-белая и цветная цифровая печать используется для печати книг малыми тиражами от 1 экземпляра. Печать на цифровых печатных машинах обеспечивает высокое качество текста и изображений, однако себестоимость одного экземпляра практически не меняется при увеличении общего тиража. Для уменьшения стоимости при средних и крупных тиражах рекомендуется использовать ризографическую или офсетную печать.

Печать книг в твёрдом переплёте

Печать и твёрдый переплёт выполняется по полиграфическим стандартам. Существует несколько основных вариантов твёрдого переплёта:

1. Твёрдый переплёт 7БЦ. Обложка для этого переплёта делается из переплётного картона и полноцветной ламинированной обложки. Книжный блок представляет собой сфальцованные тетради, прошитые нитками и склеенные в корешке.

2. Твёрдый переплёт 7Б. Для обложки используется переплётный материал: бумвинил, балакрон, баладек или искусственная кожа. Название книги и другие элементы оформления обложки делаются способом тиснения фольгой. Также возможно конгревное (рельефное) тиснение.

3. Твёрдый клеевой переплёт. Книжный блок проклеивается клеем и вставляется в твёрдую обложку. Такие книги имеют меньшее раскрытие, чем классический твёрдый переплёт.

Как издать книгу быстро?

Чтобы быстро напечатать или издать книгу в типографии выполните следующие действия:

1. Полностью подготовьте макет в формате Adobe Acrobat (pdf) или в формате MS Word (doc). Желательно, чтобы весь макет был в одном файле в нужном размере (А4, А5 и т. д.). Если вы используете нестандартные шрифты, то приложите их вместе с файлом макета или переведите шрифты в кривые.

2. Сделайте дизайн обложки в графическом редакторе Corel Draw с учётом размера книги и толщины корешка или подготовьте изображения и информацию, которые должны быть размещены на обложке.

3. Уточните с менеджером издательства или типографии, можно ли напечатать вашу книгу быстро с учётом текущей загрузки производства и пропишите сроки изготовления в договоре.

4. Подпишите макет вёрстки и дизайн обложки максимально быстро, чтобы начать печатать вашу книгу.

Где издать или напечатать книгу?

1. Напечатать книгу можно в любой типографии, однако обратите внимание, чтобы типография имела необходимое оборудование для печати и переплёта. Многие типографии хорошо справятся с изготовлением листовок или буклетов, но не имеют необходимого оборудования для качественного изготовления книжной продукции.

2. Издать книгу можно как за счёт издательства, так и за свой счёт. Крупные издательства издадут вашу книгу, только если будут полностью уверены, что она будет хорошо продаваться. Для издания книги за счёт автора вам будет необходимо оплатить предпечатную подготовку и непосредственно изготовление книги в необходимом тираже.

3. При выборе издательства обратите внимание на опыт работы в книжном бизнесе, количество изданных книг, положительные и отрицательные отзывы заказчиков, возможность издательства по полному комплексу услуг и официальному изданию.

Издать книгу недорого

Чтобы издать книгу по минимальной цене, воспользуйтесь нашим сервисом. Для этого введите параметры вашей книги в калькуляторе и укажите свою электронную почту или телефон. Параметры вашей книги будут отправлены в несколько подходящих вашему запросу издательств или книжных типографий. После этого вам нужно будет только выбрать самый дешёвый вариант для изготовления.

Сайты издательств книг и книжных типографий в России

Выше вы можете самостоятельно изучить сайты книжных издательств и типографий. В списке указаны издательства и книжные типографии, которые оказывают услуги по изданию стихов, рассказов, научной и учебной литературы. В списке представлены: название типографии или издательства, адрес, городской телефон, сайт и краткое описание оказываемых услуг.

Как издать книгу за свой счёт?

Издать свою книгу с повестью, рассказами или сборник стихов можно любым тиражом в мягком или твердом переплёте. Для этого подготовьте файл с текстом и необходимые изображения. Просчитайте стоимость издания в нескольких типографиях или издательствах и выберите подходящие для себя стоимость и условия издания книги.

Как издать книгу самостоятельно?

1. Сделайте самостоятельно набор текста и верстку.

2. Переведите макет в формат Adobe Acrobat (pdf).

3. Сделайте макет обложки в графическом редакторе.

4. При необходимости купите номер ISBN в Российской книжной палате.

5. Напечатайте книгу в типографии с доставкой до дома.

Типография печать тиража книг

Для печати тиража книг в типографии ознакомьтесь выше со списком типографий, имеющих необходимое печатное и переплётное оборудование. Также обратите внимание на опыт работы, наличию кадров по предпечатной подготовке макета и отзывов заказчиков. Стоимость печати в разных типографиях может значительно отличаться в зависимости от используемых материалов и автоматизации производственных процессов по изготовлению книжной продукции.

Издать научную книгу или монографию

Для издания научной, учебно-методической литературы или монографии необходимо:

1. Оформить текст в соответствии с требованиями для научной литературы: оглавление, предисловие, введение, основная часть, заключительная глава, предметный и именной указатели, библиография.

2. Присвоить необходимые коды ISBN, ББК, УДК и авторский знак.

3. Напечатать тираж книги.

4. Отправить обязательные экземпляры в РКП для рассылки.

5. Передать необходимое количество экземпляров научным руководителям, рецензентам, соавторам и т.д.

Печать каталогов

Каталог продукции или товаров можно напечатать в цветном или чёрно-белом исполнении в мягком, твёрдом переплёте или переплёте на пружину. Формат каталога необходимо выбирать, исходя из удобства чтения и вида информации в каталоге. Каталог необходимо разделить на разделы для быстрого поиска и разместить содержание в начале с указанием разделов и видов продукции товаров или услуг.

Как издать детскую книгу?

Для издания детской книги следуйте рекомендациям:

1. Используйте крупный легко читаемый шрифт.

2. Старайтесь использовать больше изображений и рисунков по тексту.

3. Используйте в книге иллюстрации, нарисованные художником.

4. Сделайте яркую обложку с главными героями книги.

5. Разместите на обложке знак возрастного ограничения 0+ 6+ 12+ 16+ 18+.

6. Печатайте книгу на качественной плотной бумаге.

Издать или напечатать книгу стихов

Издать книгу стихов собственного сочинения можно в издательстве или напечатать в типографии. К верстке книги стихов предъявляются особые требования. Для лёгкого чтения и восприятия желательно размещать весь стих на одной странице книги. Книги со стихами могут быть оформлены с различными графическими элементами для отделения одного стиха от другого. Небольшие сборники со стихами можно сделать на скобе карманного формата, а для солидных сборников можно выбрать А5 формат с твёрдым переплётом и тиснением фольгой.

Издать перевод книги

Издать книгу с собственным переводом можно в издательстве. Если после перевода вы хотите проверить текст на орфографические или грамматические ошибки, то можно воспользоваться услугами корректора или сделать редакторскую правку текста. Это позволит убрать неточности перевода и сделать текст более читаемым и выверенным.

Печать книги на заказ

Печать книг в любом переплёте и любого формата от 1 экземпляра. Примерную стоимость вы можете посчитать в нашем калькуляторе. Для определения точной стоимости печати сделайте запрос в несколько типографий и выберите лучшую.

Заказать тираж книги в типографии

Напечатать необходимый тираж книги по минимальной цене можно, воспользовавшись нашим сервисом. Несколько лучших книжных типографий посчитают стоимость по вашим параметрам. Вам остаётся лишь выбрать лучшее предложение и напечатать тираж по самым выгодным условиям.

Если вы хотите издать собственную книгу, то воспользуйтесь нашим сервисом и получите лучшие условия от нескольких издательств и типографий.